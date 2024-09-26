В Казани арестовали подозреваемого в попытке поджога здания мэрии

В Казани мужчина подозревается в попытке поджога здания мэрии. Вахитовский районный суд арестовал его на два месяца в виду того, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на участников уголовного судопроизводства.
По версии следствия, мужчина 1978 года рождения вечером 24 сентября намеревался поджечь здание городской администрации при помощи легковоспламеняющейся жидкости. Однако преступный умысел не был совершен до конца.
Теперь обвиняемый пробудет под стражей до 25 ноября. Заведено уголовное дело по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога, сообщает пресс-служба суда.