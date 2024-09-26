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Полиция задержала стрелявшего в воздух на берегу водохранилища в Подмосковье

Полицейские задержали мужчину, стрелявшего в воздух на берегу Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня утром в дежурную часть четвертого отдела полиции МУ МВД России “Мытищинское” поступило сообщение о том, что на территории пляжа “Дубрава” находится гражданин с предметом, конструктивно схожим с пистолетом. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что мужчина на берегу Пироговского водохранилища несколько раз выстрелил в воздух, после чего оружие выбросил. Правонарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался местный житель 1978 года рождения. В результате происшествия пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по данному факту полиция начала проверку, по итогам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.