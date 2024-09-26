Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник

«Его отпустили из-под ареста, изменив меру пресечения в виде заключения под стражу на обязательство о явке», — сказал собеседник агентства.
Арест Тимура Бажаева закончился 26 сентября.
По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники» в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, «в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти». Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.
Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.