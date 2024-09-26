Тимура Бажаева отпустили из-под ареста, сообщил источник

По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса «Лужники» в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, «в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти». Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги.