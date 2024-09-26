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Шесть лет колонии получила жительница Ростовской области, зарезавшая любимого

Жительницу Ростовской области отправили в колонию за смертельную поножовщину
Источник: Комсомольская правда

Жительница Ростовской области получила шесть лет колонии общего режима после смертельной поножовщины, которую устроила во время пьяной ссоры. Об этом рассказали в пресс-службе СК России по донскому региону.

По данным следствия, все произошло в августе 2023 года в одном из хуторов Аксайского района. Предварительно, женщина набросилась на 36-летнего мужчину с ножом, и он получил серьезную рану, которая привела к смерти.

— Приговор в виде шести лет колонии вынесли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Решение суда пока не вступило в силу, — отметили в ведомстве.

Добавим, задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.