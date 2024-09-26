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Суд арестовал главного следователя Таганрога

Московский суд арестовал главу следственного отдела по Таганрогу СУСК России Руслана Багмута. Он был задержан по подозрению в посредничестве во взятке. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Руслан Багмут был арестован по подозрению в посредничестве при передаче взятки.

«Басманный суд Москвы избрал Багмуту меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил источник. Его слова передает РИА Новости.

В областном УФСБ России сообщили, что неустановленный предприниматель договорился с Багмутом о передаче взятки в размере двух миллиона рублей сотруднику правоохранительных органов Ростовской области. Взятка предназначалась за покровительство при строительстве многоквартирного дома в Таганроге. По данным ведомства, в марте 2023 года Руслан Багмут, действуя как посредник, получил от предпринимателя указанную сумму. После получения денег его задержали и было возбуждено уголовное дело.