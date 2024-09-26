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«Не вспомнил, куда инвестировал»: житель Забайкалья за три месяца отправил мошенникам почти четыре миллиона рублей

Машинист из Забайкалья перевел мошенникам почти четыре миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Машинист бульдозера из Читинского района стал жертвой мошенников. Он не мог раскрыть обман целых три месяца. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на полицию Забайкалья.

— В мае мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на торговле акциями. Машинист скачал приложение и вносил деньги по номеру телефона якобы личному консультанту. Изначально он дважды перевёл по 100 тысяч рублей, — рассказывают в агентстве.

После аферисты уговорили его оформить кредит. Сказали, чем больше внесет, тем больше получит. Мужчина доверился «консультанту» и оформил два кредита. Также занял деньги у своих знакомых. В какой-то момент он захотел получить прибыль, но аферисты потребовали оплатить страховку.

После того, как он потерял три миллиона 750 тысяч рублей, то понял, что стал жертвой обмана. Примечательно, что в полиции он не смог сказать, в какую именно отрасль инвестировал. Говорил, что не получается вспомнить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Тайшета дал в суде заведомо ложные показания.