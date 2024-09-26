«Не вспомнил, куда инвестировал»: житель Забайкалья за три месяца отправил мошенникам почти четыре миллиона рублей

Машинист бульдозера из Читинского района стал жертвой мошенников. Он не мог раскрыть обман целых три месяца. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на полицию Забайкалья.
— В мае мужчине позвонил неизвестный и предложил заработать на торговле акциями. Машинист скачал приложение и вносил деньги по номеру телефона якобы личному консультанту. Изначально он дважды перевёл по 100 тысяч рублей, — рассказывают в агентстве.
После аферисты уговорили его оформить кредит. Сказали, чем больше внесет, тем больше получит. Мужчина доверился «консультанту» и оформил два кредита. Также занял деньги у своих знакомых. В какой-то момент он захотел получить прибыль, но аферисты потребовали оплатить страховку.
После того, как он потерял три миллиона 750 тысяч рублей, то понял, что стал жертвой обмана. Примечательно, что в полиции он не смог сказать, в какую именно отрасль инвестировал. Говорил, что не получается вспомнить.
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