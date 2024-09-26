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Семь машин столкнулись на федеральной трассе на Кубани

Два ДТП на одном участке дороги в Кореновском районе.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Два дорожно-транспортных происшествия произошло на на одном участке дороги в Кореновском районе. На федеральной автодороге около 14.40 в общей сложности семь автомобилей попали в аварию, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

— В первой аварии столкнулись два автомобиля, а в нескольких метрах от него произошло ДТП с участием пять автомобилей. Предварительно пострадали два человека, их осматривают медики, — говорится в сообщении.

Чтобы минимизировать заторы инспекторы Госавтоинспекции на месте происшествия осуществляют регулировочные действия. Пока транспорт движется только по одной полосе.