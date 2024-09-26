Около 200 тыс. пачек сигарет пытались ввезти под видом фасоли и перца в Казахстан

«На пункте пропуска “Карасу” сигареты обнаружены в рефрежераторе, который по товаросопроводительным документам перевозил болгарский перец. В ходе досмотра обнаружено более 180 тыс. пачек незаявленных сигарет марки Oris, Parlament, Zumerret. На пункте пропуска “Айша биби” в грузовой автомашине, которая по товаросопроводительным документам перевозила фасоль, в ходе досмотра выявлено 15 тыс. пачек незаявленных сигарет Oris», — говорится в сообщении.