Разводили собак и выбирали участок у моря: О чем в соцсетях рассказывала погибшая от нападения стаффордов семья из Ростовской области

— Мы с дочерью занимаемся одним делом! Как здорово, когда дети ценят и уважают то, что делают родители, — призналась она, подписывая фотографию, сделанную с дочерью в перерыве за чашечкой кофе в одном из кафе. — Но мой совет родителям: добейтесь реального успеха, и ваши дети будут с вами.