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Разводили собак и выбирали участок у моря: О чем в соцсетях рассказывала погибшая от нападения стаффордов семья из Ростовской области

Как до трагедии жили мать и дочь, которых загрызли стаффорды под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вот уже который день обсуждают гибель заводчицы стаффордов и ее матери — обеих загрызли бойцовские собаки. Еще одна пожилая женщина, пострадав от мощных зубов псов, попала в реанимацию.

Трагедия оборвала жизни очень активных женщин, которые и бизнесом занимались, и путешествовали, и строили большие планы…

Мама делилась кадрами из путешествий. Фото: личная страница погибшей в соцсети

ЧУДОМ ЗАГНАЛА ПСОВ В ВОЛЬЕРЫ.

Говорят, 37-летняя Ирина много лет занималась стаффордами. А на ее странице в соцсети то и дело мелькал пес Дрим — участник собачьих выставок. Стафф с шоколадного цвета и белой грудью оказался не только фотогеничным, но и успешным. Женщина с гордостью делилась победами любимца.

Источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что ростовчанка не так давно переехала в тот самый хутор из большого города. Вероятно, чтобы спокойно заниматься разведением собак любимой породы.

Так, в вольерах и доме заводчицы жили больше дюжины псов — и взрослых, и совсем малышей. Все ли животные получали столько же внимания и заботы, как Дрим, — неизвестно.

Женщина гордилась успехами дочери, которая возила своего стаффорда на выставки собак. Фото: личная страница погибшей в соцсети

Но, вероятно, когда 17 сентября собаки сцепились во дворе, и женщина вышла их успокоить, они не признали в ней вожака: не выполнили команды хозяйки, а, наоборот, набросились. Ирина погибла.

Узнав, что дочери не стало, шокированная мама каким-то чудом загнала псов-убийц в вольеры. А уже после похорон вместе со своей 84-летней мамой вернулась, чтобы покормить собак.

Вот только, животные набросились и на них. Говорят, собаки прокусили 62-летней женщине шею. Она скончалась прямо во дворе частного дома. А вот ее родительницу чудом удалось спасти: пенсионерка попала в реанимацию. Сейчас ее уже перевели в обычную палату.

Мама и дочь часто ездили в командировки вместе. Фото: личная страница погибшей в соцсети

«МЫ С ДОЧЕРЬЮ ЗАНИМАЕМСЯ ОДНИМ ДЕЛОМ!».

Вот так 84-летняя женщина лишилась и дочери, и внучки всего за несколько дней. А ведь у обеих погибших были большие планы на жизнь. Наталья активно делилась в соцсетях успехами. Она занималась сетевым бизнесом, участвовала в тренингах и зачитывалась мотивационными книгами.

— Мы с дочерью занимаемся одним делом! Как здорово, когда дети ценят и уважают то, что делают родители, — призналась она, подписывая фотографию, сделанную с дочерью в перерыве за чашечкой кофе в одном из кафе. — Но мой совет родителям: добейтесь реального успеха, и ваши дети будут с вами.

Женщины занимались сетевым бизнесом. Фото: личная страница погибшей в соцсети

Сама же мама очень гордилась достижениями своего ребенка. В кадр часто попадала Ирина с любимцем на поводке. Вот — подготовка к соревнованиям, еще пост — о выступлении стаффорда, третий — с награждения. Да и вообще Дрим частенько мелькал в ленте у Натальи: казалось, пес умел позировать вместе с хозяйкой.

Кроме того, 62-летняя женщина щедро делилась с подписчиками яркими моментами из путешествий. Вот — заброшенный железнодорожный вокзал в Абхазии. Вскоре — прогулка по курорту «Роза Хутор» и подъем на заснеженную гору.

Через время Наталья уже восхищалась лесами в Подмосковье летом. А в межсезонье ходила на концерты в Ростовскую филармонию — послушать произведения Бетховена.

Жизнелюбивая мама делилась настроением с читателями. Фото: личная страница погибшей в соцсети

РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ МЕЧТЕ.

А еще мать и дочь транслировали бережное отношение к окружающей среде. Так, один пост у Натальи посвящен раздельному сбору мусора даже во время отдыха на море.

Кстати, в одном из путешествий ростовчанка рассказала о своей мечте. На одном из видео она снимала участок в коттеджном поселке у моря.

— Выбираю землю, хочу купить с видом на море и горы, покрытые лесом! — написала женщина.

— Желаю удачи! — подбадривали ее знакомые в комментариях.

После трагедии, оборвавшей жизни двух женщин, животных усыпили. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Что стало причиной трагедии еще предстоит выяснить следователям.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.