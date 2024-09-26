Разводили собак и выбирали участок у моря: О чем в соцсетях рассказывала погибшая от нападения стаффордов семья из Ростовской области

В Ростовской области вот уже который день обсуждают гибель заводчицы стаффордов и ее матери — обеих загрызли бойцовские собаки. Еще одна пожилая женщина, пострадав от мощных зубов псов, попала в реанимацию.
Трагедия оборвала жизни очень активных женщин, которые и бизнесом занимались, и путешествовали, и строили большие планы…
ЧУДОМ ЗАГНАЛА ПСОВ В ВОЛЬЕРЫ.
Говорят, 37-летняя Ирина много лет занималась стаффордами. А на ее странице в соцсети то и дело мелькал пес Дрим — участник собачьих выставок. Стафф с шоколадного цвета и белой грудью оказался не только фотогеничным, но и успешным. Женщина с гордостью делилась победами любимца.
Источник «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что ростовчанка не так давно переехала в тот самый хутор из большого города. Вероятно, чтобы спокойно заниматься разведением собак любимой породы.
Так, в вольерах и доме заводчицы жили больше дюжины псов — и взрослых, и совсем малышей. Все ли животные получали столько же внимания и заботы, как Дрим, — неизвестно.
Но, вероятно, когда 17 сентября собаки сцепились во дворе, и женщина вышла их успокоить, они не признали в ней вожака: не выполнили команды хозяйки, а, наоборот, набросились. Ирина погибла.
Узнав, что дочери не стало, шокированная мама каким-то чудом загнала псов-убийц в вольеры. А уже после похорон вместе со своей 84-летней мамой вернулась, чтобы покормить собак.
Вот только, животные набросились и на них. Говорят, собаки прокусили 62-летней женщине шею. Она скончалась прямо во дворе частного дома. А вот ее родительницу чудом удалось спасти: пенсионерка попала в реанимацию. Сейчас ее уже перевели в обычную палату.
«МЫ С ДОЧЕРЬЮ ЗАНИМАЕМСЯ ОДНИМ ДЕЛОМ!».
Вот так 84-летняя женщина лишилась и дочери, и внучки всего за несколько дней. А ведь у обеих погибших были большие планы на жизнь. Наталья активно делилась в соцсетях успехами. Она занималась сетевым бизнесом, участвовала в тренингах и зачитывалась мотивационными книгами.
— Мы с дочерью занимаемся одним делом! Как здорово, когда дети ценят и уважают то, что делают родители, — призналась она, подписывая фотографию, сделанную с дочерью в перерыве за чашечкой кофе в одном из кафе. — Но мой совет родителям: добейтесь реального успеха, и ваши дети будут с вами.
Сама же мама очень гордилась достижениями своего ребенка. В кадр часто попадала Ирина с любимцем на поводке. Вот — подготовка к соревнованиям, еще пост — о выступлении стаффорда, третий — с награждения. Да и вообще Дрим частенько мелькал в ленте у Натальи: казалось, пес умел позировать вместе с хозяйкой.
Кроме того, 62-летняя женщина щедро делилась с подписчиками яркими моментами из путешествий. Вот — заброшенный железнодорожный вокзал в Абхазии. Вскоре — прогулка по курорту «Роза Хутор» и подъем на заснеженную гору.
Через время Наталья уже восхищалась лесами в Подмосковье летом. А в межсезонье ходила на концерты в Ростовскую филармонию — послушать произведения Бетховена.
РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ МЕЧТЕ.
А еще мать и дочь транслировали бережное отношение к окружающей среде. Так, один пост у Натальи посвящен раздельному сбору мусора даже во время отдыха на море.
Кстати, в одном из путешествий ростовчанка рассказала о своей мечте. На одном из видео она снимала участок в коттеджном поселке у моря.
— Выбираю землю, хочу купить с видом на море и горы, покрытые лесом! — написала женщина.
— Желаю удачи! — подбадривали ее знакомые в комментариях.
После трагедии, оборвавшей жизни двух женщин, животных усыпили. Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Что стало причиной трагедии еще предстоит выяснить следователям.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.