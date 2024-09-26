В Островецком районе автомобиль сбил женщину на электросамокате

По данным следствия, днем 21 сентября женщина возвращалась с работы домой на электросамокате. За ней в попутном направлении двигался Volkswagen под управлением 38-летнего жителя района.
Неподалеку от деревни Дайлидки потерпевшая стала поворачивать налево, при этом поворотник не включила, соответствующий сигнал рукой не подала. Водитель иномарки попытался объехать женщину, однако избежать столкновения не удалось.
В результате ДТП 57-летняя жительница района получила множественные переломы ребер, ушибы и ссадины. В настоящее время она находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Водитель автомобиля не пострадал.
Следователь с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия. Назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая экспертизы.
Островецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Островецкий РОСК по телефону (8015−91) 7−79−67.