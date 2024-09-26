В Островецком районе автомобиль сбил женщину на электросамокате

Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в Островецкий РОСК по телефону (8015−91) 7−79−67.