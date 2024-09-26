Экс-управляющий столовыми «Военторг-Востока» арестован в Крыму

«Джанкойский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому сроком на два месяца», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере.
По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края — контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО «Военторг».
1 августа суд арестовал главу «Военторга» Виктора Павлова по делу о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.