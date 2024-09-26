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Экс-управляющий столовыми «Военторг-Востока» арестован в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В Крыму на два месяца арестовали бывшего управляющего столовыми «Военторг-Востока» Рамазана Саидова. Такое решение принял Джанкойский районный суд в Крыму, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Джанкойский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Саидову предъявлено обвинение по статье о присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере.

По данным следствия, с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024-го фигурант похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края — контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО «Военторг».

1 августа суд арестовал главу «Военторга» Виктора Павлова по делу о хищении средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны.