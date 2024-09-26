Житель Читы отправится в колонию за кражу банковской карты и телефона

Правоохранители установили, что 28 февраля 2024 года неоднократно судимый за хищения мужчина увидел в торговом центре ребенка. Тот играл на полу с банковской картой. Мужчина поднял его на ноги, после чего незаметно забрал карту и убежал. За полчаса он расплатился ей в одном из магазинов. Потратил 6,5 тысяч рублей.