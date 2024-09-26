Житель Читы отправится в колонию за кражу банковской карты и телефона

В Чите завершили расследование уголовного дела. 35-летний мужчина признан виновным в краже телефона и денег с банковского счета. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на прокуратуру Забайкалья.
Правоохранители установили, что 28 февраля 2024 года неоднократно судимый за хищения мужчина увидел в торговом центре ребенка. Тот играл на полу с банковской картой. Мужчина поднял его на ноги, после чего незаметно забрал карту и убежал. За полчаса он расплатился ей в одном из магазинов. Потратил 6,5 тысяч рублей.
— Также 13 сентября этот же мужчина в троллейбусе № 1 украл из кармана у девушки телефон стоимость 17, 5 тысяч рублей, — рассказывают в агентстве.
В итоге его отправят в колонию общего режима на 4,6 года. Также он обязан вызместить всю сумму ущерба.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском районе восьми работникам бюджетного учреждения не вовремя выплачивали зарплату.