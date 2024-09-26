15-летняя девочка заявила о насильном замужестве после изнасилования в Атырау

Атырау. 26 сентября. КазТАГ — В сети распространяется информация с заявлением 15-летней девочки о насильном замужестве после изнасилования в Атырау, передает корреспондент агентства.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий с целью полного расследования состава преступления. Информируем вас, что данные, распространенные в социальных сетях, будут проверены, и расследование будет возобновлено», — сообщили в пресс-службе ДП Атырау.
По словам 15-летней девочки, ее изнасиловал 20-летний парень, после чего мама выдала ее за него замуж. Вместе с тем она сообщила, что находится на четвертом месяце беременности.
Несовершеннолетняя также добавила, что ее беременную избивали муж и свекровь. Затем сообщила, что ее вернули домой.
«Моя мама, услышав о произошедшем, попала в больницу», — дополнила пострадавшая.