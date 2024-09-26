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В Ташкенте задержали молодого дилера, распространявшего наркотики. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Яккасарайском районе столицы задержали молодого человека, который промышлял распространением наркотических средств. Предложение о «работе» и все инструкции он получал через мессенджер Telegram, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Оперативники нашли при нем белое порошкообразное вещество, спрятанное в сигаретной пачке. А в результате обыска в номере отеля, где проживал подозреваемый, удалось найти 35 полиэтиленовых пакетиков с веществом белого цвета, пачку сигарет с веществом коричневого цвета и электронные весы. Все это было приобщено к делу в качестве вещдоков.

Кроме того, при проверке мобильного телефона парня было обнаружено, что в мессенджере Telegram он общался с неизвестным аккаунтом, который предоставлял ему информацию о том, куда и когда надо доставлять наркотики.

Задержанный заявил, что реклама с предложением работы ему пришла с неизвестного аккаунта в Telegram.

«Мне нужны были деньги, и я ответил согласием. Мне говорили, что нужно делать: откуда забрать наркотики и куда отвезти. Я очень виноват, я ошибся, но теперь уже поздно», — рассказал парень.

Правоохранители проводят расследование для установления всех деталей его преступной деятельности. Молодому человеку грозит уголовная ответственность в соответствии с законодательством Узбекистана.