В Гуково местный житель получил срок за фиктивную инвалидность

Следствием и судом установлено, что в 2015 году мужчина незаконно получил справку об инвалидности. С помощью нее он получал ежемесячные выплаты. Так, с 2015 по 2021 год он необоснованного получил выплаты в размере более 1,3 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.