В Гуково местный житель получил срок за фиктивную инвалидность. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Следствием и судом установлено, что в 2015 году мужчина незаконно получил справку об инвалидности. С помощью нее он получал ежемесячные выплаты. Так, с 2015 по 2021 год он необоснованного получил выплаты в размере более 1,3 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
— В ходе следствия он возместил материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением, в полном объеме, — говорится в сообщении ведомства.
Суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы.