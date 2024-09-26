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В Гуково местный житель получил срок за фиктивную инвалидность

В Ростовской области мужчину осудили за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В Гуково местный житель получил срок за фиктивную инвалидность. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году мужчина незаконно получил справку об инвалидности. С помощью нее он получал ежемесячные выплаты. Так, с 2015 по 2021 год он необоснованного получил выплаты в размере более 1,3 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

— В ходе следствия он возместил материальный ущерб, причиненный совершенным преступлением, в полном объеме, — говорится в сообщении ведомства.

Суд приговорил его к трем годам условного лишения свободы.