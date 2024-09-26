Финансовые нарушения на Т18 млрд выявили в Актюбинской области

«Всего за истекший период текущего года аудиторами проведено 107 проверок в Актюбинской области. В рамках которых была охвачена сумма в Т28,9 млрд. При этом выявлены финансовые нарушения на Т18 млрд. Из них Т17,9 млрд уже возвращены в бюджет, путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ и бухгалтерскому учету», — сообщил председатель комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов РК Ержан Мынжасаров.