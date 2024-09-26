Растянули в разные стороны: В парке Ростовской области дети сломали кролику четыре лапы

В парке птиц в Ростовской области произошло ЧП. Дети сломали все четыре лапы одному из питомцев — кролику по кличке Лапусик.
Происшествие случилось в контактном вольере. Как поясняют сотрудники, эта зона не похожа на контактный зоопарк. В вольере можно лишь аккуратно погладить или покормить зверька, если он сам подошел. Животных нельзя ловить, хватать и поднимать над землей. Запрещается заходить в закрытые вольеры, где питомцы отдыхают.
В тот день работник парка заметил, что несколько детей не просто нарушают правила, а причиняют боль одному из зверьков.
— Дети схватили кролика по кличке Лапусик и растянули его в разные стороны, вывернув и сломав все четыре лапы. Живой кролик лежал на земле с болью и без возможности передвигаться, — рассказали в парке.
Сотрудник, ставший очевидцем этой картины, прогнал детей из вольера и вызвал зоологов. Фельдшеры забрали измученного Лапусика в ветеринарный отдел. Терапией ушастого пациента занялась врач Лилия Петросова. Пострадавшему требовалась срочная операция.
По звонку в парк приехали врач Константин Сычев и анестезиолог. Команда проводила операцию в два этапа. Как объяснила главный ветврач парка Александра Лашко, кролику заново собрали кости всех лап.
К счастью, все процедуры прошли успешно. Лапусик быстро пошел на поправку и начал самостоятельно двигаться. Тем не менее он все еще находится под наблюдением медиков.
В парке попросили посетителей соблюдать правила и внимательно следить за детьми.
— Именно вы формируете у ребенка культуру бережного и уважительного общения с животными и птицами, а также со всем живым вокруг. Если кролик не хочет с вами общаться — не надо его трогать! Кроликов категорически нельзя брать на руки, переворачивать и тискать!
ДО СМЕРТИ ЗАКОРМИЛИ ЛЕМУРА И ЗУБРА.
В июле прошлого года посетители до смерти закормили чипсами лемура по кличке Граф. Один из животноводов обратил внимание на то, что Граф непривычно вялый, отказывается от еды. Вскоре у лемура поднялась температура, а от каждого прикосновения к животу он вздрагивал от боли. Питомца начали экстренно обследовать. УЗИ и анализы показали воспаление, нарушение работы печени и поджелудочной железы.
Ветврачи боролись за жизнь зверька несколько дней. Однако он скончался.
— Несколько человек сообщили нам, что были свидетелями того, как гости парка кормили лемура чипсами. Хотя мы постоянно просим не подкармливать наших животных. Напоминаем об этом в соцсетях, есть таблички при вольерах. Но некоторых это не останавливает, — рассказали в парке.
Еще раньше, в 2016 году, гости ростовского зоопарка закормили зубра булками. В майские праздники животному резко стало плохо. Несмотря на усилия специалистов, обитатель зоопарка скончался. Позже, при вскрытии, у него обнаружили большое количество мучного, булок и хлеба. После инцидента в зоопарке начали по громкой связи сообщать о запрете кормить животных.