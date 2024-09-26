Астана. 26 сентября. КазТАГ — Пожарная опасность объявлена в ряде регионов Казахстана, в Алматинской области прогнозируют снег с дождем, сообщает РГП «Казгидромет».
«В Алматинской области 27 сентября ночью в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Актюбинской области
В Западно-Казахстанской области 27 сентября ночью на севере сохраняются заморозки 2 градуса. На севере области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 27 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области 27 сентября днем в центре ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре, на юге, севере области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде 27 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Костанайской области 27 сентября ночью и утром на севере ожидается туман. Днем на востоке области ожидается порывы 15−20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.
В области Ұлытау 27 сентября на большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане 27 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области 27 сентября на большей части сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области 27 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный на северо-западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Актау 27 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской области 27 сентября в первой половине ночи в горных и предгорных районах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 27 сентября ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 27 сентября ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.
В Атырауской области 27 сентября ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 27 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В области Абай 27 сентября на востоке, в центре сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области 27 сентября на западе, юге, в центре сохранится высокая пожарная опасность.
В Северо-Казахстанской области 27 сентября ночью на западе, севере ожидается гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. ВПетропавловске 27 сентября ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15−20 м/с.
В области Жетісу 27 сентября ночью и утром в горных районах временами ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в центре области порывы 15−20, днем в районе Алакольских озер 23−28 м/с.