Пожарная опасность объявлена в ряде регионов Казахстана, в Алматинской области прогнозируют снег с дождем

В Туркестанской области 27 сентября в первой половине ночи в горных и предгорных районах ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Шымкенте 27 сентября ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане 27 сентября ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15−20 м/с. Сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.