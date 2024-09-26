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RT сообщил о сбежавшем в Подмосковье срочнике с автоматом

В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего из многофункционального огневого центра срочника, сообщает RT со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего из многофункционального огневого центра срочника, сообщает RT со ссылкой на источник. По данным собеседника канала, у 19-летнего Даниила Ф. есть автомат.

Телеграм-канал Mash сообщал, что срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот»: он находился в многофункциональном огневом центре, а на построении солдата недосчитались. По информации канала, он служил в Преображенском полку.

В пресс-службе МВД Московской области сообщили РБК, что информация уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

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