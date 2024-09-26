Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в ЗКО

Уральск. 26 сентября. КазТАГ — Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город».



«Во время тушения пожара огнем была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колеса. Кроме этого, ожоги получил 26-летний пожарный. Его доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



Пожар произошел днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, горела сухая трава на площади 8 га.



В пресс-службе также заверили, что его состояние стабильное. Мужчина получил ожоги лица и рук, однако после получения первичной медпомощи, от госпитализации отказался.



По данному факту начато служебное расследование.

