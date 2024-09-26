Уральск. 26 сентября. КазТАГ — Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город».
«Во время тушения пожара огнем была повреждена пожарная автоцистерна, сгорели моторный отсек, кабина и колеса. Кроме этого, ожоги получил 26-летний пожарный. Его доставили в больницу, где он получил медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Пожар произошел днем 25 сентября в селе Курмангазы района Байтерек. По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, горела сухая трава на площади 8 га.
В пресс-службе также заверили, что его состояние стабильное. Мужчина получил ожоги лица и рук, однако после получения первичной медпомощи, от госпитализации отказался.
По данному факту начато служебное расследование.
Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в ЗКО
Уральск. 26 сентября. КазТАГ — Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город». "Во время тушения пожара огнем была …
Уральск. 26 сентября. КазТАГ — Пожарный получил ожоги во время тушения сухостоя в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город».