Команда Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал ЧМ в Узбекистане

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Команда Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет.
«Мужская команда Казахстана по футзалу одержала победу в ⅛ финала чемпионата мира в Узбекистане. В матче за выход в ¼ наша сборная сыграла против действующих чемпионов мира из Португалии», — говорится в сообщении.
По данным, счет открыл Чингиз Есенаманов. Соперники сравняли усилиями Зики.
В самом конце второго периода Даурен Турсагулов вновь вывел Казахстан вперед. В итоге его гол стал победным и Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.