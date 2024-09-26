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Команда Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал ЧМ в Узбекистане

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Команда Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет. "Мужская кома…

Источник: КазТАГ

Астана. 26 сентября. КазТАГ — Команда Казахстана по футзалу вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет.

«Мужская команда Казахстана по футзалу одержала победу в ⅛ финала чемпионата мира в Узбекистане. В матче за выход в ¼ наша сборная сыграла против действующих чемпионов мира из Португалии», — говорится в сообщении.

По данным, счет открыл Чингиз Есенаманов. Соперники сравняли усилиями Зики.

В самом конце второго периода Даурен Турсагулов вновь вывел Казахстан вперед. В итоге его гол стал победным и Казахстан вышел в четвертьфинал чемпионата мира.