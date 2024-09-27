Двое друзей из Пермского края привязали собаку к машине и волокли ее до леса

Сначала «Мишка» пытался бороться. Он бежал за машиной, лаял и скулил. Однако когда веревка затянулась, он упал на дорогу и волочился следом. Садистские методы приятелей привели к мучительной гибели животного, тело которого они, отвязав, захоронили в лесополосе.