Двое друзей из Пермского края привязали собаку к машине и волокли ее до леса

В Соликамске суд назначил наказание в виде штрафа двум местным жителям за жестокое обращение к животному, повлекшее за собой смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
В июне этого года проживающая в поселке бездомная собака «Мишка» напугала ребенка. Отец мальчика решил разобраться с четвероногим и договорился со своим приятелем вывезти пса за пределы населенного пункта.
Один из мужчин накинул на шею собаки петлю из веревки, конец которой привязал к машине. Невзирая на боль, страдания животного, мужчины проехали более двух километров по грунтовой дороге на высокой скорости.
Сначала «Мишка» пытался бороться. Он бежал за машиной, лаял и скулил. Однако когда веревка затянулась, он упал на дорогу и волочился следом. Садистские методы приятелей привели к мучительной гибели животного, тело которого они, отвязав, захоронили в лесополосе.
Решением суда подсудимые признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей и 30 000 рублей", — пояснили в ведомстве.