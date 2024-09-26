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Пятеро детей пострадали в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета

В Мариуполе пятеро детей получили ранения в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом (ВОП), заявил в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, при детонации взрывоопасного предмета пострадали три девочки десяти и 13 лет, а также два мальчика десяти и 14 лет.

Помимо этого, глава республики отметил, что три пострадавших ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.

Также Пушилин сообщил, что в результате удара украинских боевиков разрушения зафиксировали в трех жилых дома в Петровском районе Донецка и в Горловке.

Ранее сегодня сообщалось о возникновении в Энергодаре перебоев с бензином после ударов украинских беспилотников по автозаправочным станциям.