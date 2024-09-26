Пятеро детей пострадали в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета

По его информации, при детонации взрывоопасного предмета пострадали три девочки десяти и 13 лет, а также два мальчика десяти и 14 лет.
Помимо этого, глава республики отметил, что три пострадавших ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.
Также Пушилин сообщил, что в результате удара украинских боевиков разрушения зафиксировали в трех жилых дома в Петровском районе Донецка и в Горловке.
Ранее сегодня сообщалось о возникновении в Энергодаре перебоев с бензином после ударов украинских беспилотников по автозаправочным станциям.