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В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом, еще трое пострадали.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на «встречку», где произошло столкновение с рейсовым автобусом.

«Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины “Рено” погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.