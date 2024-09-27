В Пермском крае два человека погибли в ДТП с автобусом

ПЕРМЬ, 26 сен — РИА Новости. Два человека погибли, еще три травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в Пермском крае, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, на участке трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь вблизи Кудымкара автомобиль Volkswagen врезался в двигавшийся в попутном направлении Renault Logan. Иномарку французского бренда опрокинуло на «встречку», где произошло столкновение с рейсовым автобусом.
«Водитель и пассажир 1978 года рождения автомашины “Рено” погибли от полученных травм на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после инцидента три пассажира автобуса попали в больницу с травмами различной степени тяжести.