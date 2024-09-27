ЦАХАЛ заявил об уничтожении около 220 целей «Хезболлы» в Ливане

В свою очередь, ливанское движение отвечает обстрелами преимущественно по северу еврейского государства, но дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям мирного населения. В частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.