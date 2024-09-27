Олбани
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России освободили Лесовку в ДНР

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России освободили Лесовку в ДНР, министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики», — говорится в сообщении.

Как отметил Белоусов, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, «проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле».

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.

О том, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили Украинск в ДНР, Минобороны сообщило накануне.

Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.