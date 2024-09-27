ВС России освободили Лесовку в ДНР

Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.