ВС России освободили Лесовку в ДНР

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграмму командованию и личному составу 114-й отдельной стрелковой бригады. Глава военного ведомства поздравил военнослужащих с освобождением от врага населённых пунктов Украинск и Лесовка Донецкой Народной республики», — говорится в сообщении.
Как отметил Белоусов, 114-я бригада выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, а ее бойцы, «проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле».
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, военнослужащим вручено более двух тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия.
О том, что подразделения группировки российских войск «Центр» освободили Украинск в ДНР, Минобороны сообщило накануне.
Украинск и Лесовка находятся рядом с Селидово. Как заявил в среду советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска уже с трех сторон подошли к этому городу, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР.