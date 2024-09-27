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Что произошло в Иркутске в ночь на 27 сентября 2024: последние новости

Трое несовершеннолетних за деньги совершили теракт в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда

Они подожгли счетчик электроэнергии на ж/д станции. Все оборудование сгорело. Подозреваемых уже задержали, правоохранители завели уголовное дело.

22-летний парень из Ангарска восстанавливается после ДТП в Таиланде.

Молодой человек ехал с другом на мотоцикле, по дороге в них влетела машина. Он получил множество травм, понадобилось дорогостоящее лечение.

Чемпионат России по боксу впервые пройдет в Иркутске с 3 по 12 октября.

Участие примут более 400 спортсменов в 13 весовых категориях. Приангарье представят 20 спортсменов, среди них есть именитые боксеры.