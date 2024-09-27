Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепре

«В Днепре слышны звуки взрывов. В Одессе прогремели взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области.
Минобороны РФ не прокомментировало информацию о взрывах.
Накануне, 26 сентября, сообщалось о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.