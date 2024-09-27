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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Днепре

Взрывы были слышны в Одессе и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). Об этом 27 сентября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2023

«В Днепре слышны звуки взрывов. В Одессе прогремели взрывы», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области.

Минобороны РФ не прокомментировало информацию о взрывах.

Накануне, 26 сентября, сообщалось о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне на фоне объявленной воздушной тревоги.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по военным объектам и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.