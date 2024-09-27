WSJ: новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи близ Уханя

Первые публичные признаки того, что на верфи близ Уханя что-то происходит, появились летом, когда Томас Шугарт, бывший офицер американской подводной лодки и старший научный сотрудник центра новой американской безопасности, написал серию сообщений в соцсетях, в которых отметил необычную активность плавучих кранов, зафиксированную на коммерческих спутниковых снимках. Шугарт предположил, что мог произойти инцидент, связанный с новым типом подводной лодки, но в то время он не знал, что она была атомной.