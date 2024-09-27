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Самолет Дуды не смог приземлиться в Варшаве из-за машины орнитолога на полосе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет президента Польши Анджея Дуды не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Варшавы из-за автомобиля орнитолога на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил телеканал TVN24.

Источник: Reuters

«Самолет должен был уйти на второй круг из-за того, что орнитологу, который охраняет наш аэродром от возможных столкновений с птицами, пришлось провести осмотр взлетно-посадочной полосы. Самолет не смог приземлиться, потому что машина орнитолога находилась на взлетно-посадочной полосе», — заявили в пресс-службе аэропорта телеканалу.

Инцидент произошел 26 сентября во время возвращения Дуды с 79-й сессии Генассамблеи ООН. По данным телеканала, самолет президента ушел на второй круг и успешно совершил посадку через 15 минут.