Самолет Дуды не смог приземлиться в Варшаве из-за машины орнитолога на полосе

«Самолет должен был уйти на второй круг из-за того, что орнитологу, который охраняет наш аэродром от возможных столкновений с птицами, пришлось провести осмотр взлетно-посадочной полосы. Самолет не смог приземлиться, потому что машина орнитолога находилась на взлетно-посадочной полосе», — заявили в пресс-службе аэропорта телеканалу.
Инцидент произошел 26 сентября во время возвращения Дуды с 79-й сессии Генассамблеи ООН. По данным телеканала, самолет президента ушел на второй круг и успешно совершил посадку через 15 минут.