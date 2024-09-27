WSJ: новейшая атомная подлодка Китая затонула недалеко от Уханя

Согласно отчету Пентагона, по состоянию на 2022 год у Китая было шесть атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, шесть атомных ударных подлодок и 48 дизельных ударных подлодок. Ожидается, что к 2025 году число подлодок у Китая вырастет до 65, а к 2035 году — до 80, приводит Reuters данные американского ведомства. Агентство отмечает, что Китай уже располагает крупнейшим в мире военно-морским флотом, насчитывающим более 370 кораблей, и занимается производством нового поколения атомных подлодок.