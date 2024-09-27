В Арсеньеве женщина попала в реанимацию после ДТП

В Арсеньеве произошло серьезное ДТП, в результате которого женщину-водителя госпитализировали в реанимацию. Происшествие случилось на перекрестке улиц Жуковского и Ленинской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На место аварии незамедлительно выехали бригады ГАИ, медиков и пожарных. По предварительным данным, 70-летний водитель КАМАЗа, совершая левый поворот на улице Ленинской, не предоставил право на проезд.встречному микроавтобусу Toyota Grand HiAce и столкнулся с ним.
41-летняя женщина за рулем Toyota Grand HiAce получила серьезные травмы и была экстренно доставлена в реанимационное отделение Арсеньевской городской больницы.
Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия, по результатам которой будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства РФ.
Напомним, полиция расследует обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Надеждинском районе Приморья, в результате которого водитель одного из автомобилей скончался на месте происшествия, а пассажир был госпитализирован.