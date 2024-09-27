Во Владивостоке электричка сбила женщину

Напомним, ранее мы писали о том, что смертельная авария случилась на 144 километре трассы Находка — Врангель. По предварительной информации, 41-летний водитель Honda HR-V ехал со стороны микрорайона КПД в направлении Врангеля и наехал на неизвестного мужчину, который, по словам автомобилиста, уже лежал на земле. Спустя какое-то время на пешехода наехала машина Toyota Rush.