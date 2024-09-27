Во Владивостоке электричка сбила женщину

Во Владивостоке на Жигура произошло ДТП. В пятницу, 27 сентября, электричка сбила женщину.
Информацию о случившемся корреспонденту «КП» подтвердили в транспортной прокуратура. В каком сейчас состоянии женщина и при каких обстоятельствах произошла авария, пока не уточняется. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.
Напомним, ранее мы писали о том, что смертельная авария случилась на 144 километре трассы Находка — Врангель. По предварительной информации, 41-летний водитель Honda HR-V ехал со стороны микрорайона КПД в направлении Врангеля и наехал на неизвестного мужчину, который, по словам автомобилиста, уже лежал на земле. Спустя какое-то время на пешехода наехала машина Toyota Rush.
Ни у одного из водителей в крови не был обнаружен алкоголь.