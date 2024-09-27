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ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Вооруженные силы России находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

Город Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области и находится под оккупацией ВСУ.

«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал Балицкий.

На сегодняшний день основные боевые действия в Запорожье, по словам губернатора, разворачиваются в воздухе.

«Противник не перестает обстреливать Запорожскую область FPV-дронами, беспилотниками, ствольной артиллерией и ракетной артиллерией. Это, конечно, наносит сегодня значительный ущерб нашей инфраструктуре. То есть мы практически вынуждены в большей степени бороться с последствиями обстрелов со стороны укранацистского режима», — отметил он.

Балицкий добавил, что артиллерия ВСУ действует по тактике выжженной земли, вынуждая людей покидать свои дома и уезжать.

Власти Запорожской области в свою очередь, подчеркнул губернатор, оказывают всю необходимую помощь местным жителям, когда речь касается разрушений на земле, в том числе в вопросах жилья.

«Мы устраняем последствия для того, чтобы люди могли оставаться на своей земле», — заключил он.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.