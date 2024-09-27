ВС России вышли на окраину города Гуляйполе

«С точки зрения всей линии фронта, которая сегодня в Новороссии, в Донбассе, конечно, мы не являемся сегодня основным участком. Поэтому у нас перемещения пока незначительные. Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — рассказал Балицкий.