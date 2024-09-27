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В Красноярском крае инспекторы рыбнадзора и полицейские спасли осетра

Живую краснокнижную рыбу сотрудники ДПС обнаружили в прицепе браконьера из Ачинска.

Источник: ГУ МВД

В Ачинске сотрудники ДПС обнаружили в прицепе у водителя «Митсубиси Паджеро» свежевыловленную рыбу различных пород, в том числе и краснокнижного осетра.

Местного браконьера дорожные инспекторы остановили на 631 км автодороги Р-255 «Сибирь» и при досмотре обнаружили улов браконьера.

Как признался мужчина, осетра он поймал вместе с двумя своими приятелями в реке вблизи д. Зерцалы Ачинского района.

Краснокнижная рыба, лежавшая в пакете, оказалась живой. Поэтому полицейские вместе с инспектором рыбнадзора тут же отправились на реку Чулым и выпустили осетра в среду обитания. Что касается ачинца 1974 г.р., то по факту незаконной добычи краснокнижной рыбы проводится доследственная проверка.

Напомним, за покупку 10 сибирских осетров жителю Енисейска может грохить до 4 лет лишения свободы.