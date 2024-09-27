В Красноярском крае инспекторы рыбнадзора и полицейские спасли осетра

В Ачинске сотрудники ДПС обнаружили в прицепе у водителя «Митсубиси Паджеро» свежевыловленную рыбу различных пород, в том числе и краснокнижного осетра.
Местного браконьера дорожные инспекторы остановили на 631 км автодороги Р-255 «Сибирь» и при досмотре обнаружили улов браконьера.
Как признался мужчина, осетра он поймал вместе с двумя своими приятелями в реке вблизи д. Зерцалы Ачинского района.
Краснокнижная рыба, лежавшая в пакете, оказалась живой. Поэтому полицейские вместе с инспектором рыбнадзора тут же отправились на реку Чулым и выпустили осетра в среду обитания. Что касается ачинца 1974 г.р., то по факту незаконной добычи краснокнижной рыбы проводится доследственная проверка.
Напомним, за покупку 10 сибирских осетров жителю Енисейска может грохить до 4 лет лишения свободы.