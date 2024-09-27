В Красноярском крае инспекторы рыбнадзора и полицейские спасли осетра

Краснокнижная рыба, лежавшая в пакете, оказалась живой. Поэтому полицейские вместе с инспектором рыбнадзора тут же отправились на реку Чулым и выпустили осетра в среду обитания. Что касается ачинца 1974 г.р., то по факту незаконной добычи краснокнижной рыбы проводится доследственная проверка.