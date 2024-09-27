В Таиланде умерла пенсионерка из Искитима Новосибирской области

Жительница Искитима Новосибирской области умерла в Таиланде — 64-летняя Маргарита С. заболела пневмонией. Информация об этом появилась на сайте «Бердск Онлайн».
Сообщается, что в путешествие женщина отправилась в конце июля 2024-го. Обратно должна была вылететь 15 сентября. По данным портала, женщина почувствовала себя плохо, но решила, что простудилась от кондиционера, поэтому лечилась сама.
В больницу Маргариту положили 31 августа. Онлайн-издание отмечает, что врачи поставили диагноз — пневмония, тромбы в лёгких и ноге.
Маргариту переводили из одного госпиталя в другой, а когда страховые деньги закончились, родные оплатили сотни тысяч батов, пишет портал. Пенсионерка умерла под аппаратом ИВЛ. Семье оплатили морг и кремацию — перевозить тело умершего в Россию оказалось дорого.