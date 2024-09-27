Под Новосибирском мотоциклист врезался в опору ЛЭП и погиб

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина, управляя мотоциклом «Иж Юпитер-5», ехал по улице Октябрьская поселка Петровский в Ордынском районе. Около дома № 35 мотоциклист, не справившись с управлением, внезапно «вылетел» с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.