Под Новосибирском мотоциклист врезался в опору ЛЭП и погиб

В ночь на 27 сентября в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Мужчина на мотоцикле столкнулся с опорой ЛЭП и получил травмы несовместимые с жизнью.
По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина, управляя мотоциклом «Иж Юпитер-5», ехал по улице Октябрьская поселка Петровский в Ордынском районе. Около дома № 35 мотоциклист, не справившись с управлением, внезапно «вылетел» с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Личность мужчины сейчас устанавливают полицейские, на вид ему было около 35 лет.
Инспекторы ГАИ разбираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой.
Иван ЛУДНОВ.