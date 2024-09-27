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Под Новосибирском мотоциклист врезался в опору ЛЭП и погиб

Смертельное ДТП произошло глубокой ночью.

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Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В ночь на 27 сентября в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Мужчина на мотоцикле столкнулся с опорой ЛЭП и получил травмы несовместимые с жизнью.

По информации Госавтоинспекции Новосибирской области, мужчина, управляя мотоциклом «Иж Юпитер-5», ехал по улице Октябрьская поселка Петровский в Ордынском районе. Около дома № 35 мотоциклист, не справившись с управлением, внезапно «вылетел» с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Личность мужчины сейчас устанавливают полицейские, на вид ему было около 35 лет.

Инспекторы ГАИ разбираются в обстоятельствах происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой.

Иван ЛУДНОВ.