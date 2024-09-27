Приморский город Фокино остался без света из-за аварии на сетях

Фокино расположен в 119 км от Владивостока. По состоянию на 2023 год в городе проживало около 19,5 тыс. человек. Вместе с двумя поселками городского типа (Дунай и Путятин) образует закрытое административно-территориальное образование Фокино. Там находится одноименная база ВМФ Тихоокеанского флота.