Украинские боевики повесили в церкви мирного жителя Курской области

По словам мужчины, он проживал в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области. Ему с семьей удалось уехать оттуда в ночь с 6 на 7 августа.
«Остался мой племянник, он остался в своем доме, жалко же всего нажитого… Он подумал, что его не тронут. Они (ВСУ — Прим. ред.) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — рассказал мужчина.
Его показания зафиксировали военные следователи.
ГВСУ СК в настоящее время расследует уголовное дело по факту нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Дело возбудили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая о террористическом акте, убийстве, незаконном ношении оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В рамках предварительного следствия зафиксированы факты целенаправленного применения украинскими боевиками FPV-дронов и крупнокалиберных пулеметов в отношении мирных жителей Курской области. Потерпевшими уже признали более восьми тысяч человек.
ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 26 сентября, за время боевых действий на этом участке армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.