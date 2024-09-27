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Смертельное ДТП с грузовым Mercedes произошло в Новосибирской области

Водитель легковой иномарки погиб в столкновении.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, столкновение случилось на 137 километре трассы «Сибирь» Р-255. Поздно вечером мужчина за рулем легковушки Nissan Murano ехал со стороны Кемеровской области в сторону Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с встречным грузовым Mercedes Acros.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Его пассажир, женщина получила травмы и находится в медицинском учреждении.

Ранее КП-Новосибирск показывала видео ДТП с кроссовером, сбившим насмерть мужчину.