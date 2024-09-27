Смертельное ДТП с грузовым Mercedes произошло в Новосибирской области

По данным ведомства, столкновение случилось на 137 километре трассы «Сибирь» Р-255. Поздно вечером мужчина за рулем легковушки Nissan Murano ехал со стороны Кемеровской области в сторону Новосибирска и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с встречным грузовым Mercedes Acros.