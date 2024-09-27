Федеральный Следком проверит историю омича, который 24 года жил в рабстве

Женщина обратила внимание на пастуха коров. Он выглядел грязным и запуганным, тяжело шёл на контакт. После разговора с его соседями выяснилось, что мужчины, у которых он живёт, подобрали его на трассе и оставили жить у себя. За еду он выполнял для них любую работу. Волонтёры помогли омичу воссоединиться с братом. Всё это время они думали, что он уже умер.