Федеральный Следком проверит историю омича, который 24 года жил в рабстве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об истории жителя Тюкалинского района, которого спустя 24 года с момента пропажи нашли в селе Большое Сорокино Тюменской области. Всё это время, по словам женщины, которая его нашла, омич жил в трудовом рабстве у неких мужчин.
Женщина обратила внимание на пастуха коров. Он выглядел грязным и запуганным, тяжело шёл на контакт. После разговора с его соседями выяснилось, что мужчины, у которых он живёт, подобрали его на трассе и оставили жить у себя. За еду он выполнял для них любую работу. Волонтёры помогли омичу воссоединиться с братом. Всё это время они думали, что он уже умер.
По факту публикации в СМИ в Тюменской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин намерен контролировать её ход.