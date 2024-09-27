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Федеральный Следком проверит историю омича, который 24 года жил в рабстве

Мужчину нашли в Тюменской области.

Источник: Om1 Омск

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад об истории жителя Тюкалинского района, которого спустя 24 года с момента пропажи нашли в селе Большое Сорокино Тюменской области. Всё это время, по словам женщины, которая его нашла, омич жил в трудовом рабстве у неких мужчин.

Женщина обратила внимание на пастуха коров. Он выглядел грязным и запуганным, тяжело шёл на контакт. После разговора с его соседями выяснилось, что мужчины, у которых он живёт, подобрали его на трассе и оставили жить у себя. За еду он выполнял для них любую работу. Волонтёры помогли омичу воссоединиться с братом. Всё это время они думали, что он уже умер.

По факту публикации в СМИ в Тюменской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин намерен контролировать её ход.

СК