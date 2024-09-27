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На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ

ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения «Южной» группировки войск уничтожил пункт дислокации противника, ликвидировав технику и живую силу ВСУ на донецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Артиллерийский расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения “Южной” группировки войск, получив координаты цели, нанес удары по выявленному пункту дислокации ВСУ. Расчет гаубицы в считанные минуты нанес удар по указанной цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику противника», — сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что М46 работают в связке с современными средствами разведки и целеуказания. Данные о противнике поступают от разведывательных БПЛА, радиолокаторов контрбатарейной борьбы и из иных источников.

Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллерийские подразделения выполняют любые поставленные боевые задачи.