На Донецком направлении уничтожили пункт дислокации ВСУ

«Артиллерийский расчёт гаубицы М46 мотострелкового соединения “Южной” группировки войск, получив координаты цели, нанес удары по выявленному пункту дислокации ВСУ. Расчет гаубицы в считанные минуты нанес удар по указанной цели, уничтожив значительную часть личного состава и укрытую технику противника», — сообщили в ведомстве.
Там пояснили, что М46 работают в связке с современными средствами разведки и целеуказания. Данные о противнике поступают от разведывательных БПЛА, радиолокаторов контрбатарейной борьбы и из иных источников.
Благодаря профессионализму, решительности, слаженности действий, мужеству и отваге, а также своевременному и бесперебойному снабжению боеприпасами и другими материальными средствами артиллерийские подразделения выполняют любые поставленные боевые задачи.