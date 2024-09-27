Следком проверил магазин, в котором мать четверых погибших детей приобрела продукты для ужина

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — заявили в Следкоме по краю.