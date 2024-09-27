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Следком проверил магазин, в котором мать четверых погибших детей приобрела продукты для ужина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Семья из села Красная Сопка отравилась неизвестными веществами 20 сентября.

Источник: Следственный комитет РФ

С 21 по 22 сентября скончались дети в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Родители остались живы и сейчас готовятся к похоронам.

В рамках расследования уголовного дела следователи рассматривают разные версии того, чем могла отравиться семья. Две основных — употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление парами инсектицидного аэрозоля.

В магазине, где мать детей накануне перед отравлением приобрела пельмени и замороженную курицу, изъяли продукты для проведения исследований.

«В пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, курице с картофелем, тушеной рыбе, питьевой воде превышения нормируемых значений не выявлено», — заявили в Следкоме по краю.

Отметим, что химические исследования на наличие в продуктах токсических веществ, отобранных из дома, продолжаются.