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Группа наркотороговцев, промышлявших закладками, предстанет перед судом в Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрит по существу уголовное дело против группы из пяти наркоторговцев. Их задержали еще в январе этого года. Расследование уголовного дела в их отношении завершено. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ГУ МВД

Преступной группой руководил 36-летний мужчина, ему же принадлежал интернет-магазин, через который распространялись наркотики. Оператором онлайн-площадки была жена лидера. Кроме того, в группе состояли изготовитель синтетических наркотиков, а также два парня-закладчика 22 и 20 лет.

Из подпольной лаборатории, обустроенной на территории домовладения организатора и его жены, полицейские изъяли оборудование для производства «синтетики», реагенты и средства химической защиты. В местах проживания остальных соучастников были обнаружены 130 тысяч рублей, а также почти килограмм мефедрона, больше 10 кустов конопли, свыше 20 килограммов прекурсоров, гашиш, сырье и различные приспособления, — уточняется в сообщении полиции.

Как выяснили правоохранители, закладки с наркотиками обвиняемые делали на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Теперь им грозят длительные тюремные сроки.