Группа наркотороговцев, промышлявших закладками, предстанет перед судом в Иркутской области

Преступной группой руководил 36-летний мужчина, ему же принадлежал интернет-магазин, через который распространялись наркотики. Оператором онлайн-площадки была жена лидера. Кроме того, в группе состояли изготовитель синтетических наркотиков, а также два парня-закладчика 22 и 20 лет.
Из подпольной лаборатории, обустроенной на территории домовладения организатора и его жены, полицейские изъяли оборудование для производства «синтетики», реагенты и средства химической защиты. В местах проживания остальных соучастников были обнаружены 130 тысяч рублей, а также почти килограмм мефедрона, больше 10 кустов конопли, свыше 20 килограммов прекурсоров, гашиш, сырье и различные приспособления, — уточняется в сообщении полиции.
Как выяснили правоохранители, закладки с наркотиками обвиняемые делали на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Теперь им грозят длительные тюремные сроки.