Группа наркотороговцев, промышлявших закладками, предстанет перед судом в Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрит по существу уголовное дело против группы из пяти наркоторговцев. Их задержали еще в январе этого года. Расследование уголовного дела в их отношении завершено. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.