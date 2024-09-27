Серийного вора из автомобилей задержали в Хабаровске

В Хабаровске полицейские задержали 23-летнего подозреваемого в серии краж денег и ценных вещей из салонов автомобилей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение одной ночи он ходил по парковкам у домов, разбивал окна стоящих машин и крал деньги, банковские карты и вещи.
После кражи из Toyota Lite Ace на улице Верхнеудинской он пошел в магазин и потратил около 8 тысяч с похищенной карты, а общий ущерб составил около 40 тысяч. На Ватутина он похитил около 6 тысяч рублей из Toyota Corolla, на Пушкина — из грузовика Mazda Bongo украл деньги и травматический пистолет.
Полицейские задержали подозреваемого в подъезде его дома в Индустриальном районе через несколько часов после краж. Украденный пистолет и 25 тысяч рублей изъяли.
— Задержанный привлекается к уголовной ответственности за серию аналогичных преступлений, совершенных в конце августа — начале сентября в Хабаровске. Возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, меру пресечения изберет суд, — рассказал начальник пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов.