Серийного вора из автомобилей задержали в Хабаровске

После кражи из Toyota Lite Ace на улице Верхнеудинской он пошел в магазин и потратил около 8 тысяч с похищенной карты, а общий ущерб составил около 40 тысяч. На Ватутина он похитил около 6 тысяч рублей из Toyota Corolla, на Пушкина — из грузовика Mazda Bongo украл деньги и травматический пистолет.