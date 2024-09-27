Вспышки нет: дети в четырех детских садах Хабаровска заразились ротавирусом

«Кишечных инфекций много, все наши койки заняты еще с начала августа. Сейчас в отделении 34 пациента, но эта ситуация повторяется из года в год. Преобладающих заболеваний нет, как и групп детей из одного учреждения», — сообщила заведующая инфекционным отделением № 1 детской больницы им. Пиотровича Людмила Ашина.