Вспышки нет: дети в четырех детских садах Хабаровска заразились ротавирусом

Специалисты устанавливают причину инфекции, работники дошкольных учреждений усиливают дезинфекционные меры и утренние фильтры.
«Когда педагоги принимают детей, очень важно спрашивать родителей о состоянии их здоровья, о том, что они ели на выходных. Также нужно проверить, нет ли температуры и соматических проявлений, а затем следить за состоянием детей в течение всего дня», — отметила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.
По данным медиков, о вспышке речи не идет.
«Кишечных инфекций много, все наши койки заняты еще с начала августа. Сейчас в отделении 34 пациента, но эта ситуация повторяется из года в год. Преобладающих заболеваний нет, как и групп детей из одного учреждения», — сообщила заведующая инфекционным отделением № 1 детской больницы им. Пиотровича Людмила Ашина.