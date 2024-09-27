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Вспышки нет: дети в четырех детских садах Хабаровска заразились ротавирусом

Четыре группы в детских садах Хабаровска закрыты на карантин по ротавирусу.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты устанавливают причину инфекции, работники дошкольных учреждений усиливают дезинфекционные меры и утренние фильтры.

«Когда педагоги принимают детей, очень важно спрашивать родителей о состоянии их здоровья, о том, что они ели на выходных. Также нужно проверить, нет ли температуры и соматических проявлений, а затем следить за состоянием детей в течение всего дня», — отметила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

По данным медиков, о вспышке речи не идет.

«Кишечных инфекций много, все наши койки заняты еще с начала августа. Сейчас в отделении 34 пациента, но эта ситуация повторяется из года в год. Преобладающих заболеваний нет, как и групп детей из одного учреждения», — сообщила заведующая инфекционным отделением № 1 детской больницы им. Пиотровича Людмила Ашина.