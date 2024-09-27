Прыжок ученика из окна второго этажа школы Первоуральска заинтересовал главу СК

В Первоуральске школьник-экстремал выпрыгнул из окна и получил травмы. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
— Сообщается, что в одной из школ Первоуральска семиклассник получил телесные повреждения, выпрыгнув из окна высотного здания. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка, — передает пресс-служба.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки по факту инцидента.
Напомним, 25 сентября ученик седьмого «Б» класса школы № 5 в Первоуральске. Прыжок 13-летнего парня за дыней из окна второго этажа начинался как шутка — воодушевленного парня подначивали и снимали одноклассники. В результате шалость обернулась госпитализацией ученика и серьезными травмами — по уточненной информации, у мальчика диагностировали компрессионный перелом позвоночника и ушиб легких.
Обстоятельства ЧП выясняет прокуратура. По результатам проверки надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья детей.