Прыжок ученика из окна второго этажа школы Первоуральска заинтересовал главу СК

Напомним, 25 сентября ученик седьмого «Б» класса школы № 5 в Первоуральске. Прыжок 13-летнего парня за дыней из окна второго этажа начинался как шутка — воодушевленного парня подначивали и снимали одноклассники. В результате шалость обернулась госпитализацией ученика и серьезными травмами — по уточненной информации, у мальчика диагностировали компрессионный перелом позвоночника и ушиб легких.