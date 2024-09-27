В Усолье осудили двоих мужчин, которые избили до смерти собутыльника и взяли на него кредит

После этого осужденные, убедившись, что он мертв, воспользовались его паспортными данными и заключили от имени погибшего кредитный договор на сумму 150 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия. Полученными кредитными средствами распорядились по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре.