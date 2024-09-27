В Усолье осудили двоих мужчин, которые избили до смерти собутыльника и взяли на него кредит

Усольский городской суд вынес приговор местным жителям 20 и 30 лет. Их обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью человека и краже с банковского счета. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Приангарья.
Трагедия в поселке Мишелевка (Усольский район) разыгралась в ночь на 26 сентября. Трое мужчин выпивали у одного из них дома. В какой-то момент гости повздорили с 59-летним хозяином и избили его. От полученных травм мужчина умер на месте.
После этого осужденные, убедившись, что он мертв, воспользовались его паспортными данными и заключили от имени погибшего кредитный договор на сумму 150 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия. Полученными кредитными средствами распорядились по своему усмотрению, — рассказали в прокуратуре.
Также следствие и суд установили, что за день до трагического застолья подсудимые завладели картой хозяина дома и в тайне от него сняли со счета 100 тысяч рублей.
Злоумышленников задержали по горячим следам — тело погибшего мужчины вскоре обнаружила его сожительница и обратилась в полицию. Как выяснилось, один из задержанных ранее уже имел проблемы с законом: привлекался за кражи и незаконный оборот наркотиков.
Суд признал мужчин виновными и назначил наказание одному в виде 10,5 лет лишения свободы, другому — в виде 9 лет. Обоих суд отправил в колонии строгого режима.