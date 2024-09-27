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Жителю Братского района вынесли второй приговор за «развод на деньги» потенциального работодателя

Жителя поселка Прибрежный (Братский район) еще раз осудили за мошенничество, жертвой которого стал его потенциальный работодатель. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Суд установил, что в марте этого года мужчина позвонил предпринимателю по номеру, указанному в объявлении, и заявил, что готов устроиться на работу водителем. Для этого необходимо было приехать в Киренский район. При этом мужчина попросил у предпринимателя 5 тысяч рублей на бензин, чтобы доехать до места работы, и аванс в размере 2 тысяч рублей. Работодатель перевел деньги. После этого житель Прибрежного перестал выходить на связь.

Мошенника вскоре задержали.

Ранее злоумышленнику уже выносили приговор по аналогичному делу. В январе этого года он позвонил предпринимателю из Иркутска и сказал, что готов поехать работать вальщиком леса, но ему нужно 5 тысяч рублей на бензин. Предприниматель перевел деньги, после чего мужчина перестал выходить на связь.

Путем частичного сложения наказания за оба случая жителю Прибрежного суд назначил окончательный приговор в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев в колонии строгого режима.