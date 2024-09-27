Жителю Братского района вынесли второй приговор за «развод на деньги» потенциального работодателя

Суд установил, что в марте этого года мужчина позвонил предпринимателю по номеру, указанному в объявлении, и заявил, что готов устроиться на работу водителем. Для этого необходимо было приехать в Киренский район. При этом мужчина попросил у предпринимателя 5 тысяч рублей на бензин, чтобы доехать до места работы, и аванс в размере 2 тысяч рублей. Работодатель перевел деньги. После этого житель Прибрежного перестал выходить на связь.