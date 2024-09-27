«От укусов пострадали более 14 тысяч человек»: в Красноярском крае подвели предварительные итоги клещевого сезона 2024 года

27 сентября специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвели предварительные итоги клещевого сезона 2024 года. Оказалось, что всего от укусов членистоногих пострадали 14 215 жителей региона, в том числе 2870 детей (эти цифры не превышают среднемноголетний уровень).
К сожалению, для некоторых встречи с лесными паразитами не прошли бесследно: 266 человек заразились клещевым вирусным энцефалитом, 208 — боррелиозом, а еще 17 — сибирским клещевым тифом. Также врачи зафиксировали по одному случаю заражения эрлихиозом и анаплазмозом.
— Почти 144 000 жителей края вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита в этом году, — добавили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что статистика может измениться, так как некоторые клещи все еще активны — на прошедшей неделе от встреч с ними пострадал 31 человек, девять из них — несовершеннолетние.
Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.
Помимо людей, от клещей страдают и животные. Ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.