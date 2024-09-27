Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«От укусов пострадали более 14 тысяч человек»: в Красноярском крае подвели предварительные итоги клещевого сезона 2024 года

В Красноярском крае подвели предварительные итоги клещевого сезона 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

27 сентября специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю подвели предварительные итоги клещевого сезона 2024 года. Оказалось, что всего от укусов членистоногих пострадали 14 215 жителей региона, в том числе 2870 детей (эти цифры не превышают среднемноголетний уровень).

К сожалению, для некоторых встречи с лесными паразитами не прошли бесследно: 266 человек заразились клещевым вирусным энцефалитом, 208 — боррелиозом, а еще 17 — сибирским клещевым тифом. Также врачи зафиксировали по одному случаю заражения эрлихиозом и анаплазмозом.

— Почти 144 000 жителей края вакцинировались против клещевого вирусного энцефалита в этом году, — добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что статистика может измениться, так как некоторые клещи все еще активны — на прошедшей неделе от встреч с ними пострадал 31 человек, девять из них — несовершеннолетние.

Специалисты призывают соблюдать осторожность при посещении лесов и городских окрестностей.

Помимо людей, от клещей страдают и животные. Ранее «КП-Красноярск» писала, как обезопасить своего питомца при встрече с этими существами.

здоровье